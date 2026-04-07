3月20日のリリース当初、賛否両論を巻き起こしていた新作ゲーム『紅の砂漠』。しかしそこから1週間足らずでユーザーの評価が逆転し、いまや今年を代表するヒット作という位置づけになりつつある。なぜゲーム業界でも稀に見るほどの“大逆転劇”が起きたのだろうか。 （関連：【画像あり】今年を代表するヒット作という位置づけになりつつあるゲーム『紅の砂漠』） ■発売直後は“操作性の