眞名子 新が、6月17日に2ndアルバム『良くなった動物』をリリース。あわせて、明日4月8日に同アルバムより「弾き語りの男」が先行配信される。 （関連：山崎まさよし「One more time, One more chance」は『秒速5センチメートル』に欠かせない――“諦めきれない”感情の普遍性） 同アルバムのリリースにともない、TOWER RECORDSにて予約特典施策が決定。5月10日23時59分までにTOWER RECORDSで