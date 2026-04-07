2026年4月4日、インフルエンサーでYouTuberのおさきが自身のYouTubeチャンネルを更新。恋愛番組に弟が出演していることについて語った。 （関連：【画像あり】「初ハグ！？」「ぎゃー！」弟の告白シーンを視聴するおさきのリアクション） おさきはYouTube活動を2018年からスタートし、2026年4月時点で登録者数107万人となっている。YouTube開設当初おさきは小学6年生で、YouTubeを始める前は子役と