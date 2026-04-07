4月7日（現地時間6日）、NBAのサンアントニオ・スパーズはホームでフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦。115－102で勝利しレギュラーシーズン60勝（19敗）に到達した。 5日（同4日）のデンバー・ナゲッツ戦でオーバータイムで惜敗し連勝が10でストップしたスパーズだったが、この日は試合序盤からチーム全体でバランスよく得点を重ね主導権を