Toi Toi Toiが、ステージデビュー1周年を記念してデビュー曲「涙のストーリーテラー」のライブ映像をYouTubeにて公開した。 （関連：【動画あり】Toi Toi Toi、「涙のストーリーテラー」ライブ映像） Toi Toi Toiは、朝倉未来が発起人を務め、ABEMAとASOBISYSTEMが手掛けるガールズグループオーディション『Dark Idol PROJECT』から誕生したグル&#