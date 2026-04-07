ホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響が瀬戸内海の離島にも広がっています。燃料の高騰などによって離島航路の維持が厳しくなっているとして、全国知事会が国に緊急で支援を求めました。 【写真を見る】【全国知事会】ホルムズ海峡の事実上封鎖の影響受け離島航路の維持支援を国に緊急要請【香川】 国交省に要望書を提出したのは、香川県の池田知事が副委員長を務める全国知事会の国土交通・観光常任委員会です。近年、離島航