保健所に引き取られたイヌやネコの譲渡などに取り組む動物愛護施設に、香川県高松市の奉仕団体からペットフードが贈られました。 【写真を見る】イヌやネコの譲渡などに取り組む動物愛護施設「しっぽの森」にペットフードを贈呈高松西ロータリークラブ【香川】 「さぬき動物愛護センターしっぽの森」で贈呈式が行われました。高松西ロータリークラブによる地域への奉仕活動で、式で