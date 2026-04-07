春、新生活のスタートです。香川大学の入学式が、高松市で行われました。 【画像掲載】香川大学で入学式6学部と大学院にあわせて1673人が入学「いろんなことに挑戦して成長出来たら」 真新しいスーツに身を包んだ新入生 会場の「あなぶきアリーナ香川」に、真新しいスーツに身を包んだ新入生が集まりました。香川大学では今年度、6つの学部と大学院にあわせて1673人が入学します。 式では上田学長