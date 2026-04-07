火災のニュースです。 【写真を見る】連続放火の可能性も...酒田市で連続火災で物置小屋など燃える記者が感じた火災現場の距離の近さ（山形） こちらは山形県酒田市の東泉町付近の地図です。この付近で先月末から５件の火災が相次いでいます。 焼けたのは物置小屋と車で、警察などが連続放火の可能性も含め調べを進めています。夜、住宅街を照らす消防車の赤い光。酒田市東泉町の付近ではこうした光景が先月末から連続