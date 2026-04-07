ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が現地で厳しい評価を受けている。４月４日に開催されたブンデスリーガ第28節で、町野と高井幸大が所属するボルシアMGがホームでハイデンハイムと対戦。２−２で引き分けた。この一戦で日本代表帰りの町野は、リーグ戦９試合の先発出場を果たす。１−２とリードされて迎えた74分には、ゴール前の混戦から町野に当たってこぼれたボールに反応したフランク・オノラが右足でゴール。日本代表FWは