6日(月)に比べてかなり気温が下がっているということですが、今日も桜スポットに髙橋アナウンサーが行っています。髙橋さん、今日はどちらの夜桜ですか？ ■髙橋泉アナウンサー 満開のサクラが咲き誇る白山公園の空中庭園です。サクラが満開です。いま桜並木の下を歩いていますが、両サイドに満開のサクラが咲き誇っていて、とても圧巻です。 私は2時間ほど前からこの場所にいますが、時間を