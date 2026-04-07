7日(火)は、冷たい雨が降って日中も気温が上がりませんでした。正午の気温は、新潟市中央区で8.7℃と昨日の同じ時間と比べると13℃くらい低くなりました。そのほか、長岡市で7.6℃など冬に逆戻りしたような寒さになりました。 一方、8日(水)は天気が回復する見込みです。 ◆8日(水)午前9時の予想天気図 本州付近は、九州付近に中心をもつ高気圧に覆われる見込みです。このため、今日とは一転して晴れる時間が長くなるでしょ