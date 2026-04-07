7日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円63銭前後と、午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円58銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース