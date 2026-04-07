北朝鮮による拉致の可能性を排除できない長岡市の特定失踪者・中村三奈子さんが消息を絶って、2026年4月6日で28年です。母親のクニさんが情報提供を呼びかけました。 7日朝の新潟空港。中村クニさんは娘の写真をいくつも展示していました。 ■三奈子さんの母・中村クニさん(82) 「これが一番好きです。妙高に行って遊んで。この子は外で走り回るのが好きだから。」 中村三奈子さん。1998年4月6日「予備校の入学金を納め