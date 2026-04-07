2026年4月7日、韓国メディア・チャンネルAは、韓国の姜勳植（カン・フンシク）大統領秘書室長が中東情勢を巡る記者会見で、韓国の原油確保状況について「日本よりもはるかに良い状況だ」と語ったことを報じた。記事によると、姜氏は韓国の原油確保状況について「4月は前年同期の59％、5月は69％をすでに確保している」と明かした上で、「追加確保も進んでおり、日本よりもはるかに良い状況だ」と強調。中東の緊張が高まる中でも、