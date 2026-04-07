中国各地では清明節の連休中（4月4〜6日）、花見のピークを迎えました。河南省洛陽のボタンから貴州省畢節のツツジまで、人気の花見の名所から穴場の小さな町まで、都会の街角から田舎の野原まで、活気に満ちた休日の「花見マップ」が徐々に広がりました。旅行プラットフォームのデータによると、4月に入り、「花見」の検索数は前週比24％増加し、旅行や宿泊の予約数も著しく増加しました。花見の人気が、春景色に優れ生活リズムが