2026年度予算は7日午後、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。野党側は衆議院での強引な予算審議について批判を強めています。高市総理大臣は予算の年度内成立に強いこだわりを見せ、衆議院では、2000年以降、最も短い審議時間となる異例のスピードで採決されました。一方で、少数与党の参議院では与党のペースで審議を進められず、結局、年度をまたいでの予算成立となりました。これを受け、野党側からは衆議