◇プロ野球セ・リーグ阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)ヤクルトが4回に相手のミスも生かして、先制点をあげました。4回、ここまで無安打投球をみせる才木浩人投手から先頭打者の長岡秀樹選手が内野安打で出塁。続くサンタナ選手は三振に倒れますが、3番の古賀優大選手のファーストゴロに大山悠輔選手が1塁を踏んで2塁に送球するも悪送球。2アウト3塁となると、4番のオスナ選手がセンターへのヒットで先制点をあげました。ヤクル