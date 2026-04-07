行方不明から２週間以上…「自宅近くで大規模捜索」なぜいま 京都府南丹市で小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明となってから、きょう4月7日で2週間以上が経過しました。 【図で見る】きょうの捜索場所とこれまでの捜索場所小学校や自宅周辺との位置関係 警察は7日朝から、安達さんの自宅周辺にある山の中で60人態勢での捜索を始めました。これまでのべ1000人以上が投入されてきましたが、この場所で大がかりな捜索