7日に予定されていた2公演が中止となったミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』。8日の公演について、3人のキャストが休演することが明治座の公式サイトで発表されました。3月25日から明治座で上演中の『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』。7日に予定されていた2公演が、「出演者に体調不良者が複数発生した」ことを理由に中止とすることが報告されていました。そして、新たに「パブロ役の山崎大輝