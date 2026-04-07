南丹市園部町で行方不明となっている園部小学校6年の安達結希さん（11）。自宅周辺の山の中で、午前7時前から午後5時前まで約10時間かけて警察官約60人による捜索が行われました。 【写真を見る】 【京都・児童行方不明】警察が自宅周辺の山中を大規模捜索も…何も見つからず7日の捜索は終了6日夜には保護者説明会を実施参加した保護者「命を預かっているという認識で向き合ってほしい」【中継】 警察はこれまで自