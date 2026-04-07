◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)「2026 BlueMatesキャプテン」をつとめるINIの松田迅さんが中日戦の始球式に登場。投球を振り返ってコメントを寄せました。今回の中日との3連戦は『Be☆come Mates GAME』として実施。これは「横浜DeNAベイスターズをいつも熱くご声援いただいている方も、これからファンになっていただく方にも、多彩なスペシャルゲストと一緒に、もっと横浜DeNAベイスターズの魅力を感じて