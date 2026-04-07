事件が起きたのは東京・中野区。朝の通勤時間帯の路線バスの車内でした。営業所からの110番通報は「客が刃物を出した」というもの。警視庁によりますと、バス停で止まり、乗客が運賃を払おうとしていたところ、突然男が運転席付近にやってきたといいます。そして「遅い！」などと激高し、刃物で防護板をたたいたといいます。その後、男は刃物をしまい、一番後ろの座席に戻ったということです。バスが終点の中野駅前に到着すると、