5日、イランで撃墜されたF15戦闘機の残骸が写った画像/Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Getty Images（CNN）週末にイラン上空で撃墜された米空軍のF15E戦闘機は、肩で支える装置から発射される赤外線誘導ミサイルによって撃ち落とされた。トランプ米大統領が6日、ホワイトハウスで明らかにした。「これは手で支えて肩から発射する形式の赤外線誘導ミサイルだった。運もあったが、彼らが発射したミサイルはエンジンのす