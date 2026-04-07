石川県輪島市の坂口茂市長（右）と意見交換する山野之義知事＝7日午後、輪島市役所石川県の山野之義知事は7日、2024年元日の能登半島地震や同9月の豪雨で被災した珠洲市や輪島市などを訪問し、首長と意見交換した。輪島市内で記者団の取材に応じた山野氏は「能登地震、豪雨対応は第一のテーマだ」と強調。議論するための拠点として、奥能登地域への知事室設置の必要性を改めて訴えた。山野氏の被災地訪問は知事就任後初めて。