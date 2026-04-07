◇セ・リーグ（2026年4月7日阪神―ヤクルト）開幕から続いていた阪神の連続無失策が9試合で止まった。3回1死一塁。3番・古賀の一ゴロを捕球した大山が一塁ベースを踏んで二塁へ転送。この送球が一走・長岡の体に当たり左翼前へボールが転々とする間に三塁へ進まれた。スコアボードには大山の送球ミスの「E」ランプが点灯した。直後、オスナに中前打を許し、先制点を献上した。阪神はこの日のヤクルト戦（甲子園）で無失