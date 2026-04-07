2026年度予算が参議院本会議で可決・成立しました。一般会計の総額が過去最大の122兆円余りの2026年度予算は午後、参議院予算委員会で可決されたあと、参議院本会議に緊急上程され、採決が行われました。2026年度予算は午後6時前、自民党・日本維新の会の与党に加え、野党の日本保守党や一部の無所属議員が賛成して可決され、成立しました。高市総理大臣は3月中の予算成立を目指していましたが、参議院では少数与党で、野党が十分