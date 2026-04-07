米タレントで実業家のキム・カーダシアン（45）が6日、F1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）のインスタグラムに登場して交際を公にした。今年2月から交際がうわさされていた2人は3月下旬、そろって来日して各地でデートする様子が目撃されて話題を呼んでいた。鈴鹿サーキットで行われた日本GPに出場したハミルトンは、深夜に首都高速道路で最大のパーキングエリアとして知られる神奈川県横浜市にある大黒パーキングエリアで、自