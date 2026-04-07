Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月7日は、旅行や出張の貴重品管理に重宝するApple（アップル）の「AirTag（第2世代） 4個入り」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せ