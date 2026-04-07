レッドソックスは６日（日本時間７日）、本拠地ボストンでのブルワーズ戦に６―８で逆転負け。５連敗を止めた後に３連敗を喫し、ファンのフラストレーションが暴発寸前となっている。３回までに３点を先制したが、４回に暗転した。先発したペロが内野安打と２四球で一死満塁のピンチを招き、三塁手のケーレブ・ダービン内野手（２６）がコントラレスのゴロを大きくはじく適時失策。四球と失策で１点を献上する最悪のパターンで