暖かな春の日差しを感じるようになると、重厚なダークトーンから一新、軽やかなカラーを取り入れたくなるもの。今回は【GU（ジーユー）】からデイリーに活躍しそうな「ホワイト系スカート」をピックアップしました。40・50代の大人女性の装いにも馴染みそうな清潔感と品のあるアイテムの魅力を、今すぐマネしたくなるおしゃれなGUスタッフのコーデとともにお届けします。 軽やか