歌手ニコール・シャージンガー（47）が、ガールズグループ「プッシーキャット・ドールズ」の最大のヒット曲の一つに込められた創作のきっかけについて語った。ニコールは、「バトンズ」での息遣いの感じられるボーカルラインが、ブリトニー・スピアーズによる2001年の代表曲「アイム・ア・スレイヴ・フォー・ユー」からインスピレーション