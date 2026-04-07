再度の住民説明会開催を求め香川県教委を訪れた近隣住民（左） 建築家、丹下健三が設計した旧香川県立体育館について、県と県教育委員会は4月10日に解体工事に着手すると発表しました。 旧香川県立体育館は老朽化のため2014年に閉館し、県が2023年2月に解体の方針を決めました。 2025年7月、民間団体が土地と建物を買い取るなどして公費を使わずに再生させることを提案しましたが、県側は「大地震の際に倒壊の危険