徳島MF児玉駿斗のプレーが話題徳島ヴォルティスのMF児玉駿斗が鮮やかなステップからの“エジルシュート”を披露した。自身のSNSで公開すると、「うますぎる」と話題を呼んでいる。2022年シーズンから徳島でプレーする児玉。抜群のボールテクニックを持つ27歳のMFは自身のインスタグラムでトレーニング中に見せた技巧を公開した。児玉はリズミカルなボールタッチでのターンでマークについたDFを転倒させ、そのまま右足でシュ