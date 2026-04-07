10人にも満たない小さな規模ながら、独自の製品を生み出している工房が高知県高知市にあります。モノづくりに熱い思いを持つ創業者の男性。そして現在取り組んでいる「集落再生」の現場に密着しました。高知市六泉寺町にあるサーマル工房。「ないモノを作る」をモットーに創業から30年以上、グライダーや製品開発の実験用の模型など様々なモノづくりを手がけています。今年（2026年）3月、工房でつくられていた