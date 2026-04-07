任期満了にともなう高知県四万十町長選挙が、4月7日告示され、新人2人による一騎打ちが確定しました。四万十町長選挙に立候補したのは、届け出順に、元高知県議会議員の武石利彦氏（68歳）と町の前の教育長・山脇光章氏（61歳）の、ともに無所属の新人2人です。武石氏は、観光客の宿泊施設や移住した人の住宅として、空き家の利活用に取り組むと強調。1次産業中心の産業振興による若者の雇用増加のほか、高齢者の見守り体制や交通