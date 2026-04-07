任期満了にともない、4月7日に告示された高知県馬路村の村長選挙は、現職の山粼 出氏が無投票で再選を決めました。3期目。馬路村の村長選挙で、3期目の当選を果たしたのは、無所属の現職山粼 出氏（61歳）です。山粼氏は、次世代の村づくりを担う人材育成の必要性を強調。3期目に向けて、村のPRイベントなどを通じた関係人口の増加を図り、都市部とのつながりを担う人材や農林業や観光業の担い手の確保につと