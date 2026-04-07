◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）馬と人は意外と共通する部分は多い。真夏のパドックで発汗が目立つ馬を心配する声を聞くことがあるが、人に置き換えると暑い中を歩いて汗をかかない方が体調を疑いたくなる。新しい環境にすぐ順応できる人がいれば、そうでない人がいるように、馬によっては栗東滞在が、デメリットになってしまうこともある。クイーンＣ２着から挑むジッピーチューン（牝