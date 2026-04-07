緊迫する中東情勢によって、医療製品への影響も懸念されています。物価高に苦しむ医療機関ならではの問題もあるようです。千葉大学病院。医療用の資材が集まる部屋には…千葉大学病院大鳥精司 病院長「これは一般の手袋なんですけど、石油関係、ナフサ製品の代表的なもの」中東情勢の影響で、プラスチックなどの原料となる「ナフサ」の供給不安が生まれ、医療現場も影響を心配しています。千葉大学病院大鳥精司 病院