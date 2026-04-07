肩を寄せ合うように浮具につかまり、波に揺られるダイバーたち。4日、北海道・稚内沖で海上保安庁の航空機が撮影した救助の様子です。現場は「トドが集まる島」として知られる無人島、弁天島付近。行方が分からなくなっていたのは、トドウォッチングをしていたツアー客7人とインストラクター2人の合わせて9人でした。通報を受け現場に向かった海上保安庁の船と漁船がダイバーたちに接近。船が大きく揺れる中、3人がかりで1人ずつ引