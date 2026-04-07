◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。岡田顧問は先発した才木浩人が2回1死から5連続三振を奪った立ち上がりに「この段階では打てないですよ」と仕上がりの良さを評価した。「ストレートがいいね。コントロールもやけど、スピンがかかっている。どんどんストライクを投げ、打てるもんなら打ってみろ、という