京都府南丹市で小学校6年の男子児童の行方が分からなくなって16日目。自宅周辺の山で、1時間ほど前まで警察による捜索が行われていました。中継です。私はいま、南丹市園部町で行方不明となっている園部小学校6年の安達結希さん（11）の自宅周辺にいます。午後4時40分ごろに規制線が解除されました。こちらでは、午前7時ごろから午後5時前までおよそ10時間かけて、警察官およそ60人態勢で捜索が行われました。警察はこれまで自宅や