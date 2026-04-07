5日、京都市のスーパーでセルフレジを利用した窃盗事件が発生し、会社員の男が逮捕された。ネットにはセルフレジ利用者から精算忘れの経験談が多数寄せられ、話題となっている。 警察によると、盗んだのは321円の総菜「えびチリ」1点。ほかにも複数の商品を精算していたが、この商品のみ精算せずに店を出たという。店側は以前からこの男を警戒しており、今回の行為を確認した店長が警察に通報した。男は「通し忘れた