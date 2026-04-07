東洋大（東京）が事務職員らに対して、残業代の一部が未払いになっているとして、王子労働基準監督署から昨年10月に是正勧告を受けていたことが7日、同大への取材で分かった。同大は未払いを認めているが、総額や対象人数は「精査中」としている。東洋大によると、残業代を算出する基準となる給与について、本来は住宅手当を含める必要があったのに除外していたため、残業代の一部が支払われていなかった。この運用は20年以上