経済産業省は7日、浜岡原発（静岡県）の安全対策工事の精算手続きを長期間怠ったとして、中部電力に対して再発防止策を徹底するよう指導した。中部電が3月末に報告書を提出していた。問題は昨年11月に発覚した。経産省は昨年11月と今年1月、中部電に電気事業法に基づく報告徴収命令を出していた。