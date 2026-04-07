◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月7日マツダ）巨人の増田陸内野手（25）が7日の広島戦（マツダ）で強風に流された飛球を3回までに2度落球して不運な2失策を記録した。「7番・一塁」に入って先発出場。0―0で迎えた2回、無死走者なしの場面で広島の5番・ファビアンがファウルゾーンに打ち上げた飛球が強風で流されると、ライン際でミットに当てながら落球した。さらに0―0のまま迎えた3回には先頭の7番・モンテロが打