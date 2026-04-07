大好きな動物病院にやってきた大型犬が、いつもよりお利口さんにしているかと思いきや…？まさかの展開が話題になり、投稿は記事執筆時点で8万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」といった声が寄せられています。 【動画：動物病院が好きすぎる大型犬→男性獣医師と女性看護師が同時に呼んだら…まさかの『態度の違い』】 「大人しくして」とお願いしてから病院へ YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿された