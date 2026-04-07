X（旧Twitter）で話題になっているのは、感情表現豊かなわんこの姿。絶妙すぎる表情は記事執筆時点で115万3000回を超えて表示されており、「分かりやすいｗ」「嫌そうで草」「思いが顔に出るタイプ(笑)」などのコメントの他、5万5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『雨だけど、散歩行く？』と犬に聞いてみた結果→わかりやすく嫌がっている『表情』】 分かりやすすぎる反応に爆笑♪ Xアカウント「@chomechi