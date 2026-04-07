サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスは今夏ヨーロッパに復帰するのか。現在26歳のヌニェスは昨夏リヴァプールからアル・ヒラルへ移籍。今シーズンはここまで公式戦24試合で9ゴール5アシストを記録しているが、今冬元フランス代表FWカリム・ベンゼマが加入した影響を受け、登録メンバーから外れてしまい、リーグ戦では出場できない状況となっている。そんななか、イタリアメディア『Sky Sp