マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で中盤の補強に動くことが予想されており、現在様々な選手の名前が報じられている。カゼミロが契約満了で退団、さらにインパクトを残せていないマヌエル・ウガルテの売却を考えていることから、ユナイテッドは今夏少なくとも2人の中盤を獲得する予定だと考えられていて、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ブライトン